2026. január 20., kedd

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 332.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Krónika

Balesetek és torlódások országszerte

Kedd reggel a kemény fagyok is nehezítik a közlekedést

MH
 2026. január 20. kedd. 8:46
A 8-as főúton, Ajka térségében, Székpuszta határában két személyautó ütközött össze. A 88-as km-nél irányonként váltakozva halad a forgalom.
Fejér vármegyében, Pusztaszabolcs határában egy személyautó lesodródott az útról és árokba hajtott. A 8-as km-nél a főutat teljes szélességében lezárták. (6207-es jelű út)
Bács-Kiskun vármegyében, az 5402-es jelű Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas összekötő úton, Kiskunfélegyháza közelében, a 12-es km-nél egy személyautó elütött egy kerékpárost. A helyszínelés idejére teljes zárás van érvényben, a menetrend szerint buszokat a rendőrség átengedi a lezáráson.

Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán, Biatorbágynál, az M2-es autóúton, és a 2-es főúton Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán
Fotó: MH archív/Béli Balázs

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán, Biatorbágynál, az M2-es autóúton, és a 2-es főúton Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

