Balesetek és torlódások országszerte

A 8-as főúton, Ajka térségében, Székpuszta határában két személyautó ütközött össze. A 88-as km-nél irányonként váltakozva halad a forgalom.

Fejér vármegyében, Pusztaszabolcs határában egy személyautó lesodródott az útról és árokba hajtott. A 8-as km-nél a főutat teljes szélességében lezárták. (6207-es jelű út)

Bács-Kiskun vármegyében, az 5402-es jelű Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas összekötő úton, Kiskunfélegyháza közelében, a 12-es km-nél egy személyautó elütött egy kerékpárost. A helyszínelés idejére teljes zárás van érvényben, a menetrend szerint buszokat a rendőrség átengedi a lezáráson.