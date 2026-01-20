A hideg nem kedvez a beteg ízületeknek

A köpönyeg.hu szerint főleg az ország középső tájain maradhat meg a köd, és a rétegfelhőzet, máshol inkább napsütés valószínű. A borús tájakon hószállingózás és zúzmara is lehet. Reggel rendkívül hideg lesz akár -20 foknál is hidegebb lehet, nappal is fagyos lesz a levegő. - írja a Baon.hu .

A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet.

Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma.

Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia.