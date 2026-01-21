A hatéves kislány a család egyetlen túlélője

Egy hatéves kislány egyedül maradt, miután túlélte az adamuzi vonatbalesetet. Hogyan bolyongott a romok között, és mit élt át nagymamája az állomáson.

Legalább 41 ember meghalt és több mint 120 megsérült Spanyolországban az elmúlt évtized legsúlyosabb vasúti balesetében

A spanyol El País újság beszámolója szerint a két nagysebességű vonat ütközése után a kislány a romok között bolyongott.

Bár eleinte még volt remény, hogy szülei, tizenkét éves bátyja és unokatestvére is túlélhették a balesetet, később szomorú bizonyosság lett belőle. Az egyik balesetet szenvedett vonat roncsai között életüket vesztették.

Először remény volt, hogy a bátyja is túlélte

A lány nagymamája a balesetet szenvedett Renfe-vonat úticéljának, Huelva pályaudvarán várt híreket rokonairól. Egy időben az a pletyka terjedt, hogy a fiútestvér is túlélte a balesetet, és egy cordobai kórházban ápolják. Az újság szerint azonban ez tévedés volt. A nagymama csak unokáját ölelhette a karjaiba.

A család Aljaraque településről származott, és egy ruhaüzletet üzemeltetett a közeli Punta Umbría tengerparti településen. A lap szerint Madridból tartottak hazafelé, ahol a Real Madrid labdarúgó-mérkőzését nézték meg. Punta Umbría polgármestere, José Carlos Hernández elmondta, hogy az egész település „mélyen megrázkódott”. A család nagyon népszerű volt.

Akár 43 halott is lehet

A hatóságok attól tartanak, hogy a vasárnap este történt két gyorsvonat ütközésében akár 43 ember is meghalt. Eddig 41 holttestet emeltek ki a roncsok közül, kettő még mindig eltűntnek számít. Több mint 170 ember megsérült.