Turistákat lőtt le egy férfi a Disney World mellett

Három embert lőtt le egy, a rendőrség előtt már ismert férfi szombaton az amerikai Disney World melletti üdülőövezetben. A gyilkosság után alig egy órával a rendőrség elfogta az elkövetőt, az eddigi információk szerint semmilyen konfliktus nem előzte meg a támadást, a férfi találomra választotta ki áldozatait.

A rendőrséget szombaton kora délután hívták ki, miután a szomszédok lövéseket hallottak a házban. A kiérkező rendőrök három holttestet találtak a Disney World-höz közeli település egy lakásának kertjében - írta a The New York Post alapján az origo.hu.

A rendőrség sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a gyilkosság két áldozatát azonosították, - a 70 éves Robert Lewis Kraftot és testvérét a 68 éves Douglas Joseph Kraftot. A harmadik áldozatot nem nevezték meg, míg hozzátartozóit nem értesítették, annyit tudni róla, hogy a két testvér barátja volt.

Hidegvérű gyilkosság - a szomszéd lakásban fogták el a tettest

A rendőrség alig egy órával a gyilkosság után elfogta az elkövetőt, a 29 éves Ahmad Jihad Bojeh-t. A lakásban két lőfegyvert találtak, vizsgálják, hogy ezeket használták-e a két testvér és barátjuk meggyilkolásához. A rendőrség közlése szerint "hidegvérű, előre megfontolt gyilkosság volt", nem volt konfliktus az áldozatok és az elkövető között.

Bojeh ismert volt a rendőrség előtt, 2021-ben már letartóztatták, miután egy kissimmee-i benzinkút parkolójában rálőtt egy emberre és találomra kiválasztott autókra, akkor egy férfit megsebesített. A bíróság elrendelte Bojeh fogvatartását, óvadék ellenében sem szabadulhat - írta a lap.