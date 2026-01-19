2026. január 19., hétfő

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 332.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Oroszországban egész épületek tűnnek el a hó alatt + VIDEÓ

Káosz a Kamcsatka-félszigeten

MH
 2026. január 19. hétfő. 19:23
Megosztás

Az elmúlt hetekben lehullott hatalmas mennyiségű hó miatt jelenleg rendkívüli állapot van a orosz Kamcsatka-félszigeten. Néhány lakás ajtaját eltemette a hó.

Oroszországban egész épületek tűnnek el a hó alatt + VIDEÓ
Rendkívüli állapot van a orosz Kamcsatka-félszigeten
Fotó: Anadolu via AFP/Alexander A. Piragis

Hó, amely a kilencedik emeletig tornyosul: jelenleg rendkívüli állapot van az orosz Kamcsatka-félszigeten. A közösségi médiában megjelent videókon látható, hogy számos lakóház ajtaja és bejárata el van torlaszolva.

A lakosok csak a magasabban fekvő ablakokon és erkélyeken keresztül tudnak ki- és bejutni lakásaikba. Emellett ellátási nehézségekről is beszámolnak a szupermarketekben. A meteorológusok a 30 év óta legsúlyosabb hóviharokról beszélnek.

Objektum doboz
Objektum doboz

Két ember halt meg a kamcsatka-i hóviharban

Már decemberben is szokatlanul nagy mennyiségű hó hullott. A helyzet javulása nem látszik – a következő napokra további hóviharokat jósolnak. Legalább két ember halt meg a hóvihar következtében. Mindkettőjüket tetőről lezúduló lavina ölt meg - írja a focus.de.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink