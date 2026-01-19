Krónika
Oroszországban egész épületek tűnnek el a hó alatt + VIDEÓ
Káosz a Kamcsatka-félszigeten
Hó, amely a kilencedik emeletig tornyosul: jelenleg rendkívüli állapot van az orosz Kamcsatka-félszigeten. A közösségi médiában megjelent videókon látható, hogy számos lakóház ajtaja és bejárata el van torlaszolva.
A lakosok csak a magasabban fekvő ablakokon és erkélyeken keresztül tudnak ki- és bejutni lakásaikba. Emellett ellátási nehézségekről is beszámolnak a szupermarketekben. A meteorológusok a 30 év óta legsúlyosabb hóviharokról beszélnek.
Két ember halt meg a kamcsatka-i hóviharban
Már decemberben is szokatlanul nagy mennyiségű hó hullott. A helyzet javulása nem látszik – a következő napokra további hóviharokat jósolnak. Legalább két ember halt meg a hóvihar következtében. Mindkettőjüket tetőről lezúduló lavina ölt meg - írja a focus.de.