Leonardo da Vinci évszázadokkal megelőzte korát

Azt javasolta, hogy távolítsák el a kérget, és enyhe égetéssel égessék el a fa felületét – ezt a folyamatot karbonizálásnak nevezik –, hogy megvédjék az anyagot a nedvességtől, a gombáktól és a rovaroktól. Ez a módszer, amelyet a 17. és 18. században függetlenül fejlesztettek ki Japánban, és Shou Sugi Ban ( Yakisugi ) néven ismert, ma reneszánszát éli, mint a kémiai impregnálás természetes alternatívája.

Az égetés egy szénréteget hoz létre a fa felületén, amely taszítja a vizet és lassítja a bomlási folyamatot, miközben egyidejűleg kiemeli az anyag textúráját, amelyet különösen nagyra értékelnek az építészetben.

Leonardo jegyzete emlékeztetőül szolgál arra, hogy az anyagok szilárdságát és tartósságát gyakran nem komplex kémiai összetételük, hanem természetes tulajdonságaik mély megértése és gondos kézműves megmunkálásuk biztosítja - írta meg a Gismeteo.