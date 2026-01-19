Közleményt adott ki az Ötkert Egressy Mátyás eltűnéséről

A szórakozóhely és az üzemeltető Ötkert Kft. közleményében azt írja: megrendülten értesültek a fiatal eltűnéséről, és együttérzésüket fejezik ki a család és a hozzátartozók felé ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Mint írják, a péntek esti eseményeket belső vizsgálat keretében áttekintették, amely során a rendelkezésre álló kamerafelvételeket teljeskörűen visszanézték. Az Ötkert állítása alapján a felvételek azt mutatják, hogy a 18 éves fiatalember önállóan, külső beavatkozás nélkül hagyta el a szórakozóhelyet.

Mint a közlemény fogalmaz: a fiatal „távozása során sem rendkívüli esemény, sem olyan körülmény nem volt észlelhető, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy intézkedést tett volna szükségessé”.

Hangsúlyozták továbbá, hogy működésük során minden esetben betartják a hatályos jogszabályokat, hatósági előírásokat és biztonsági protokollokat, és az ügyben teljeskörűen együttműködnek az illetékes hatóságokkal. Rögzítették továbbá, hogy minden kért dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátanak annak érdekében, hogy az eset körülményei pontosan és tényszerűen tisztázódjanak.

A közlemény kitér arra is, hogy az Ötkert tulajdonosi körében édesapák is vannak, akik nemcsak üzemeltetőként, hanem szülőként is mély empátiával élik meg a történteket.

Ugyanakkor arra kérik a közvéleményt, hogy a hivatalos eljárások lezárultáig ne szülessenek megalapozatlan következtetések.

Mint arról a Mandiner beszámolt, hogy beigazolódni látszik a legtragikusabb forgatókönyv: nagy valószínűséggel Egressy Mátyás zuhant bele a jeges Dunába szombaton.

A lap arról ír, hogy igazak lehetnek azok a feltételezések, ami szerint a Dunába eshetett az Ötkertből szombaton hajnalba eltűnt 18 éves fiú. Állítólag kamerafelvételek bizonyítják, hogy Mátyás felsétált vasárnap reggel a Lánchídra, de egy olyan felvétel sincs, hogy le is ment onnan.

Ezt a feltételezést erősíti, hogy egy Mátyáshoz köthető kulcscsomót találtak a híd azon pontján, ahonnan az a valaki a folyóba zuhant. A lap úgy tudja, az édesapa egyértelműen megállapította, hogy az a tárgy a fiához köthető.

A BRFK nemrég azt a közleményt adta ki, hogy továbbra is eltűnt személyként keresik Egressy Mátyást.