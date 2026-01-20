2026. január 20., kedd

Előd

Krónika

Európa földjén ma még érvényben van a kollektív bűnösség elve

Mondta az Országgyűlés elnöke Budaörsön

MH/MTI
 2026. január 20. kedd. 1:27
Európa földjén ma még érvényben van a kollektív bűnösség elve, és hatályban lévő jogszabályok alkalmazásának szolgál alapul. Európa földjén ma nem azokat büntetik, akik a kollektív bűnösséget alkalmazzák, hanem azokat, akik vitatják és elutasítják e gyalázatot – mondta az Országgyűlés elnöke Budaörsön hétfőn.

Európa földjén ma még érvényben van a kollektív bűnösség elve
Orbán Viktor és Kövér László (k) az EU Parlamenti Elnökeinek Konferenciáján az Országházban 2025. május 12-én
Fotó: MH/Balogh Dávid

Kövér László a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapján tartott mise után arról beszélt a Budaörsi Nepomuki Szent János-templomban, hogy Európa földjén ma ismét egy lokális háború dúl, amely nemcsak egy újabb világháború veszélyével fenyeget, hanem azzal is, hogy a háborúzó felek a maguk igazát ismét erkölcsi alapnak tekintik a nemzeti alapú kollektív megbélyegzésre.

Hozzátette, Európa földjén ma is egyre több embert fenyeget az a veszély, hogy különböző ideológiákkal és módszerekkel elidegenítik őket őseik szülőföldjétől. Ezért a magyar Országgyűlés 2020-ban egy határozatával kezdeményezte a nemzetközi politikában, hogy a szülőföldhöz és a nemzeti identitáshoz való jog váljon az egyetemes emberi jogok számonkérhető részévé – mondta a házelnök.

