Előkerült a szemtanú, aki utoljára beszélhetett Egressy Mátyással

A Blikk megtalálta azt a 16 éves fiút, aki az eltűnése előtt nem sokkal még beszélt Egressy Mátyással az Örs vezér terén. A névtelenséget kérő tinédzser édesanyjával együtt vallomást tett a rendőrségen, beszámolójuk pedig egy – azóta törölt – keresőcsoportban is megjelent.

A 16 éves fiú elmondása szerint barátjával hajnali 4 óra 20 perc körül érkeztek meg az Örs vezér terére, az Árkáddal szembeni nagy fekete épülethez, majd lementek az aluljáróba. Itt találkoztak először az akkor még ismeretlen fiatalemberrel, aki az iPhone-ját kereste, és megkérdezte tőlük, nem látták-e. Miután nemleges választ kapott, továbbment a HÉV-hez, közben másokat is megszólított - írja a hirado.hu.

A fiúk leültek a megállóban, amikor újra meglátták: a fiatalember felszállt az Örs vezér teréről induló gödöllői HÉV-re. A járat 4:28-kor indult, a tanú barátja is azon utazott, és egy mellette lévő ülésre ült le a fiú.

Visszaemlékezése szerint körülbelül húsz perc múlva észrevette, hogy Egressy Mátyás egy megálló után leszállhatott, majd visszasétált az Örs vezér terére. Ekkor már ő szólította meg. Időközben három másik barátja is megérkezett, velük ült a padon, amikor újra kérdezték a fiút, meglett-e a telefonja. A válasz továbbra is nem volt.

Arra a kérdésre, hogyan került oda, Mátyás azt mondta: nem tudja, semmit nem tud.

Ezután újra futkározni kezdett a téren, lement az aluljáróba, majd ismét felbukkant a HÉV-megállóban. Amikor megkérdezték, hol lakik, azt válaszolta: a XI. kerületben, Újbudán. A tanú nem volt biztos benne, de úgy emlékezett, mintha a 3-as villamos megállója felé indult volna. Feltűnt neki az is, hogy Mátyás nadrágjának és kabátjának bal oldala sáros volt, és mindössze egy igazolványtartó volt nála.

A fiú megkérdezte tőle, benne van-e a személyi igazolványa, amire azt felelte, hogy igen, „de azzal nem megy sokra”.

A HÉV-megállóban tartózkodva végig azt mondogatta: „öngyilkos leszek” és „végem van”.

A szemtanú nem tudta megítélni, mennyire gondolta ezt komolyan. Elmondása szerint alkoholos befolyásoltság jeleit nem látták rajta, mert tudott futkározni, ugyanakkor nem volt igazán tisztában a helyzettel. Úgy vélte, talán drog befolyásoltsága alatt állhatott.

Lapunk telefonon elérte a 16 éves fiú édesanyját is, aki szintén névtelenséget kért, és megerősítette fia beszámolóját. Elmondta, hogy éppen akkor érkezett hír a rendőrségre Mátyás kulcscsomójának megtalálásáról a Lánchíd peremén, amikor ők a XI. kerületi kapitányságon tartózkodtak.