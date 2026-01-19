Díszpolgár lesz az életmentő indiai

Beszakadt a tó jege egy ötéves kislány alatt a craiovai Nicolae Romanescu parkban, a gyereket egy indiai vendégmunkás mentette meg - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a fiatal a szüleivel sétált a parkban, amikor egyszer csak leugrott a szánkóról és beszaladt a tó jegére. A baleset a parttól tíz méterre történt.

Bár az apja azonnal utána ugrott, de elakadt a jég miatt és nem tudta megközelíteni gyermeket. Négy másik ember is megpróbálkozott, de ők sem tudták elérni. A kislány mintegy húsz percig volt a vízben, de nem merült el, mivel a jégbe kapaszkodott. Végül egy ötödik személynek, egy indiai vendégmunkásnak sikerült elérnie, majd a karjaiban tartotta a felszín fölött, közel félórán át, amíg a tűzoltók kimentették őket egy gumicsónakkal.

A kislányt és megmentőjét is kórházba szállították kihűléses tünetekkel, állapotuk stabil.

Az ügy kapcsán Lia Olguța Vasilescu (PSD), Craiova polgármestere jelezte, az indiai vendégmunkást - aki egy helyi vendéglő alkalmazottja - hálából városi díszpolgári címmel tüntetik ki. A 47 éves férfi 2024 júniusában érkezett Romániába. Szintén díjazzák azokat a személyeket, akik a kislány segítségére sietve beugrottak a jeges tóba.