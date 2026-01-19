Brutális buszbaleset

Hétfő reggel borzalmas buszbaleset rázta meg a dél-afrikai Johannesburgot: egy teherautó frontálisan ütközött egy iskolai kisbusszal, a helyszínen legalább 11 gyermek halt meg, további két diák sérüléseibe a kórházban halt bele – írja az ABC News alapján az origo.hu.

A magánbusz hétfő reggel indult, hogy diákokat szállítson a környékbeli iskolákba, amikor előzés közben frontálisan ütközött a teherautóval. Szemtanúk szerint a kisbusz éppen álló járműveket előzött, amikor bekövetkezett a tragédia. A busz sofőrje is megsérült, és kórházba szállították.

A Gautengi Sürgősségi Szolgálatok öt sérültet szállítottak a Sebokeng Kórházba, míg további két diák a Kopanong Kórházban kapott ellátást. Cyril Ramaphosa elnök mély részvétét fejezte ki a tragédia miatt, és ígéretet tett arra, hogy a családok és az iskolák pszichoszociális támogatást kapnak. A rendőrség közölte, hogy az esetet vizsgálják, és a teherautó sofőrjét kihallgatják.