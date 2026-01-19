Beérett a sok túlóra

A MOHU Budapest tájékoztatta fővárosi ügyfeleit, hogy az elmúlt hétvégén a munkatársai számára elrendelt túlóra eredményeként a hulladékszállításban minden ismert és bejelentett elmaradást legalább 99 százalékban pótolta – közölte a hulladékgazdálkodási vállalat hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint "jellemzően csak olyan minimális darabszámú" cím maradhatott ki, ahol vagy nem voltak kihelyezve a kukák, vagy a járdán, kapufeljáróban és a szűk utak szélén a parkoló autók miatt olyan mértékű hótorlaszok vannak, hogy azok a kukásautó számára nem voltak megközelíthetők".

Ezeket a szokásos menetrend szerint közlekedő napi járatok hétközben be fogják gyűjteni – tették hozzá.

Megjegyezték, hogy Magyarországon sok év óta nem tapasztalt extrém téli időjárás volt az elmúlt hetekben: a többszöri hóesés, illetve ónos eső és a párhuzamosan fennálló hideg időjárás miatt országszerte voltak olyan utcák, ahova a jeges, havas utak miatt nem tudtak eljutni a kukásautók.

Mivel ezek a járművek igen nagyméretű, speciális súlyeloszlású és komoly súlyterhelésű, akár 20-30 tonnás célgépek, így havas, jeges időben a szűkebb, hegyi utcákba nehezebben tudnak behajtani, mint például egy személyautó – írták.

Mivel a következő napokban újabb extrém hideg és csapadékos időjárás várható, a szűkebb hegyi utcákban ismét előfordulhat, hogy a kukásautó nem tud behajtani, ennek kezelésére a MOHU Budapest továbbra is együttműködik a síkosságmentesítést végző Budapesti Közművek szakembereivel – közölték.

Tekintettel arra, hogy a napokban a szokásos évi fenyőfabegyűjtés is megkezdődött, a társaság azt kéri a lakosoktól, hogy a kiszolgált tűlevelűeket kizárólag úgy helyezzék ki a hulladékgyűjtő tartályok mellé, hogy azok ne akadályozzák a járdákon a közlekedést, illetve a kommunális hulladék begyűjtését.

A hulladékszállítás pótlása miatt a tervezettnél kevesebb "fenyős járatot" indítottak, ezért a kelleténél több tűlevelű fa volt az utcákon, a hétvége folyamán a lemaradások döntő többségét sikerült pótolni, ezen a héten pedig folytatódik rendszerszinten a fenyőfák gyűjtése minden kerületben – áll a közleményben.