Balesetek, torlódások országszerte

Az M1-es autópályán, a Herceghalomnál korábban kiépített terelésnél, a 30-as km-nél korábban több kamion ütközött össze. Ahogy már mi is megírtuk, a Hegyeshalom felé vezető oldalon mindkét sávon megindult a forgalom, illetve Budapest felé is az átterelt sávot megnyitották. A határ felé vezető oldalon, a korábbi baleset miatt kialakult, 10 km-t meghaladó szakaszos lassulás, torlódás kihat az M0-s autóút forgalmára is, ahol az M1-es felé 3-4 km-en araszolnak a gépjárművek. A főváros felé vezető oldalon a 40-es és a 20-as km között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.