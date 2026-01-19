Balesetek, torlódások országszerte

2026. január 19., hétfő

Csak a szokásos hétfő reggeli csúcsforgalom

 2026. január 19. hétfő. 8:37
Az M1-es autópályán, a Herceghalomnál korábban kiépített terelésnél, a 30-as km-nél korábban több kamion ütközött össze. Ahogy már mi is megírtuk, a Hegyeshalom felé vezető oldalon mindkét sávon megindult a forgalom, illetve Budapest felé is az átterelt sávot megnyitották. A határ felé vezető oldalon, a korábbi baleset miatt kialakult, 10 km-t meghaladó szakaszos lassulás, torlódás kihat az M0-s autóút forgalmára is, ahol az M1-es felé 3-4 km-en araszolnak a gépjárművek. A főváros felé vezető oldalon a 40-es és a 20-as km között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon: az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán (képünkön), az M7-es autópályán, Törökbálintnál, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre közelében, az 51-es főúton, Dunaharaszti körzetében (illusztráció)
Fotó: MH archív/Purger Tamás

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon: az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M7-es autópályán, Törökbálintnál, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre közelében, az 51-es főúton, Dunaharaszti körzetében.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresnie a rendőrség honlapját!

