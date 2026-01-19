Krónika
Balesetek, torlódások országszerte
Csak a szokásos hétfő reggeli csúcsforgalom
Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon: az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán (képünkön), az M7-es autópályán, Törökbálintnál, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre közelében, az 51-es főúton, Dunaharaszti körzetében (illusztráció)
Fotó: MH archív/Purger Tamás
