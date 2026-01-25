Az emberi tevékenységi károsítja a holdkutatást?

Az évszázadok óta a permafrosztban rekedt holdpoláris kráterek ősi prebiotikus szerves molekulákat – az élet kémiai „építőköveit” – őrizhetnek meg, amelyeket az aszteroidák szállítottak több milliárd évvel ezelőtt. Az Európai Űrügynökség új kutatása azonban azt mutatja, hogy az űrhajók leszállásából származó kipufogógázok (például a metán) katasztrofális sebességgel terjedhetnek a levegő nélküli Hold felszínén.

Számítógépes szimulációk azt mutatják, hogy egyetlen, a Déli-sark közelében bekövetkező becsapódásból származó molekulák mindössze néhány nap alatt elérhetnék az Északi-sarkot, és néhány hónapon belül a kibocsátás több mint fele poláris "hidegcsapdákban" ülepedne le, örökre keveredve az ősi anyaggal.

Mivel a Holdnak nincs légköre, a gázok nem szétszóródva, hanem ballisztikusan pattognak a felszínen, így a távoli leszállóhelyek használhatatlanná válnak a sebezhető területek védelmére. A tudósok felszólítanak arra, hogy ezt a tényezőt sürgősen vegyék figyelembe a küldetés tervezése során, és javasoljanak intézkedéseket a kibocsátások csökkentésére és a szennyezés nyomon követésére, nehogy elveszítsük a lehetőséget az egyik legnagyobb rejtély megfejtésére – arra, hogyan keletkezett az élet a kozmikus kémiából.