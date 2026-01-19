Apokaliptikus állapotok uralkodnak egy országban

A természeti katasztrófa következtében pusztító erdőtüzek terjednek, egész városrészek kerülnek veszélybe. A hatóságok szerint a helyzet gyorsan romlik.

A természeti katasztrófa Chilében több régiót érint, ahol a lángok ellenőrizhetetlenné váltak. A rendkívüli helyzet miatt katasztrófahelyzetet hirdettek, és a hadsereg bevetése is szóba került.

Pusztító erdőtüzek és természeti katasztrófa Chilében

A chilei erdőtüzek különösen a Ñuble és Biobío térségét sújtják, ahol a hatóságok eddig legalább 18 halálos áldozatról számoltak be. A katasztrófa mértéke miatt több mint 50 ezer embert kellett biztonságos területre vinni, a tömeges kitelepítés egész településrészeket érintett. A szakemberek szerint a számok tovább emelkedhetnek.

Apokaliptikus állapotok és halálos pusztítás

A gyorsan terjedő, méretes erdőtüzek nyomán több térségben apokaliptikus állapotok alakultak ki. A pokoli erdőtűz hatására lakóövezetek ürültek ki, a városrészek egy része teljesen elnéptelenedett. A lángok nyomában halálos pusztítás maradt, amely tovább mélyíti az országos válságot.

A legsúlyosabb helyzet Concepción környékén alakult ki, ahol száraz erdők égtek porrá, és mintegy 250 ház megsemmisült. Az utcákon kiégett autók maradványai jelzik az erdőtüzek Chilében tapasztalható erejét. Az erős szél, a hosszan tartó aszály és az extrém hőség tovább táplálja az elszabadult tüzeket.

A kialakult természeti katasztrófa miatt Gabriel Boric döntése alapján rendkívüli intézkedések léphetnek életbe, szükség esetén a hadsereg is bevethető. A cél az emberéletek védelme és a chilei erdőtüzek terjedésének megfékezése – számolt be a katasztrófáról a BBC, számol be az origo.hu.