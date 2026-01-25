2026. január 25., vasárnap

Előd

A tudósok ismét elmozdították a Déli-sarkot

Élénken szemlélteti az antarktiszi jégtakaró dinamikus természetét

A földrajzi Déli-sarkot egy állandó jelzőtábla és az Amundsen-Scott kutatóállomás jelöli, de a jégsapka, amelyen mindez található, folyamatosan mozog. Az Antarktiszon a jég nem statikus: lassan, évi körülbelül 10 méteres sebességgel csúszik a kontinens közepétől a part felé saját súlya alatt. Ezért a sark pontos helye, amelyet a Föld forgástengelyének a felszínével való metszéspontjaként határoznak meg, évente eltolódik a jégre telepített rögzített szerkezetekhez képest.

A sarkkutatók minden januárban új díszes jelzőtáblát helyeznek el, amelynek koordinátáit GPS segítségével előre kiszámítják, hogy jelezzék a sark aktuális helyzetét a turisták és a tudományos megfigyelések számára. Ez a gyakorlat élénken szemlélteti az antarktiszi jégtakaró dinamikus természetét, amely látszólagos mozdulatlansága ellenére folyamatosan mozgásban van - írta meg a Gismeteo.

