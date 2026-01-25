Krónika
A tudósok ismét elmozdították a Déli-sarkot
Élénken szemlélteti az antarktiszi jégtakaró dinamikus természetét
Az Amundsen-Scott állomáson a Déli-sarkon
Fotó: AFP/Usaf/National Science Foundation/David Mccarthy
A sarkkutatók minden januárban új díszes jelzőtáblát helyeznek el, amelynek koordinátáit GPS segítségével előre kiszámítják, hogy jelezzék a sark aktuális helyzetét a turisták és a tudományos megfigyelések számára. Ez a gyakorlat élénken szemlélteti az antarktiszi jégtakaró dinamikus természetét, amely látszólagos mozdulatlansága ellenére folyamatosan mozgásban van - írta meg a Gismeteo.