A tudósok ismét elmozdították a Déli-sarkot

A földrajzi Déli-sarkot egy állandó jelzőtábla és az Amundsen-Scott kutatóállomás jelöli, de a jégsapka, amelyen mindez található, folyamatosan mozog. Az Antarktiszon a jég nem statikus: lassan, évi körülbelül 10 méteres sebességgel csúszik a kontinens közepétől a part felé saját súlya alatt. Ezért a sark pontos helye, amelyet a Föld forgástengelyének a felszínével való metszéspontjaként határoznak meg, évente eltolódik a jégre telepített rögzített szerkezetekhez képest.