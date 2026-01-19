Egyedülálló felvételek a Louvre merész kirablásáról +VIDEÓ

A bútorlift, amelyet a rablók használtak a Louvre Múzeumba való bejutáshoz 2025. október 19-én

Az egyik rabló, akinek arcát elrejtette a maszk, egy speciális szerszámmal feltöri a páncélozott vitrint. Ezt követően kézzel betöri az üveget, és kiveszi a történelmi ékszereket, köztük Eugénie császárné koronáját. Ezután a bűnöző segít társának feltörni a szomszédos vitrint, ahonnan szintén értékeket lopnak el.

Objektum doboz

Korábban a France24 arról számolt be, hogy a Louvre hétfőn, január 12-én sztrájk miatt bezárt. A turisták, akik jegyet vásároltak erre a napra, visszakapták a pénzüket. A múzeum decemberben egy napig nem működött, az azt követő napokban pedig nem teljes kapacitással – írja a news.ru.