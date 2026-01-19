2026. január 19., hétfő

Krónika

Egyedülálló felvételek a Louvre merész kirablásáról +VIDEÓ

A képeken jól látható, hogyan jártak el a tettesek október 19-én éjjel

 2026. január 19. hétfő. 11:26
A francia TF1 televíziós csatorna nyilvánosságra hozta a belső biztonsági kamerák felvételeit, amelyek rögzítették a párizsi Louvre merész rablásának pillanatát.

Egyedülálló felvételek a Louvre merész kirablásáról +VIDEÓ
A bútorlift, amelyet a rablók használtak a Louvre Múzeumba való bejutáshoz 2025. október 19-én
Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

Az egyik rabló, akinek arcát elrejtette a maszk, egy speciális szerszámmal feltöri a páncélozott vitrint. Ezt követően kézzel betöri az üveget, és kiveszi a történelmi ékszereket, köztük Eugénie császárné koronáját. Ezután a bűnöző segít társának feltörni a szomszédos vitrint, ahonnan szintén értékeket lopnak el.

Korábban a France24 arról számolt be, hogy a Louvre hétfőn, január 12-én sztrájk miatt bezárt. A turisták, akik jegyet vásároltak erre a napra, visszakapták a pénzüket. A múzeum decemberben egy napig nem működött, az azt követő napokban pedig nem teljes kapacitással – írja a news.ru.

