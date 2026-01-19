39 halálos áldozatot követelő katasztrófa Spanyolországban

Spanyolország modern nagysebességű vasúti hálózata a megbízhatóság és a pontosság szimbóluma. A turisták körében is népszerű. Most egy vasúti baleset rázta meg az országot – és kérdéseket vetett fel.

Huelva vasútállomás várja a Puerta De Atocha-ból Huelva-ba tartó vonat érkezését, amely az Adamuz-i vonatbalesetben kisiklott

Vasárnap 19:40 körül az olasz Trenitalia társaság Iryo nagysebességű vonata a Córdoba tartománybeli Adamuz település közelében feltehetően 300 km/h sebességgel kisiklott és a szomszédos vágányra sodródott, közölte a Renfe vasúttársaság. A tragikus véletlen úgy hozta, hogy éppen abban a pillanatban egy szembejövő Renfe nagysebességű vonat haladt el ott, és a másik járműről a sínekről letaszította.

„Az ütközés olyan heves volt, hogy a Renfe-vonat két első kocsija ennek következtében a sínekről letaszított” – mondta Óscar Puente közlekedési miniszter. Ezek a kocsik négy méter magas töltésről zuhantak le, és nagyrészt megsemmisültek.

Az Iryo vonat több mint 300 utassal a fedélzetén Málaga és Madrid között közlekedett, a Madridból induló Renfe vonat pedig körülbelül 200 utassal Huelva felé tartott. A Madrid és Andalúzia közötti fontos vonalon a forgalom legalább hétfőig szünetel. Sok ember, akiket a baleset miatt a különböző városokban a vonatjáratok kimaradása érintett, az éjszakát a pályaudvarokon töltötte.

Egy súlyos vasúti balesetben Andalúziában, Spanyolország déli részén legalább 39 ember életét vesztette. További 15 ember súlyosan megsérült – közölte Juanma Moreno regionális elnök a kora reggeli órákban, láthatóan megrázva. Nem zárta ki, hogy a „fémtörmelékek között” további holttestek is lehetnek. A mentési és takarítási munkálatok egész éjjel folytatódtak.

A baleset oka egyelőre tisztázatlan – a tragédia rejtélyt jelent. „Ez egy rendkívül szokatlan baleset” – mondta Puente miniszter. „Egyenes pálya, viszonylag új vonat, nemrégiben 700 millió eurós beruházással felújított pályaszakasz.” Most meg kell várni a vizsgálat eredményét.

Több, a média által megkérdezett szakértő is ugyanilyen meglepettnek mutatkozott. A biztonsági rendszernek valójában meg kellett volna akadályoznia egy ilyen balesetet anélkül, hogy a mozdonyvezető beavatkozna – vélekedett például Jorge Trigueros mérnök, számol be a focus.de.

A halálos áldozatok száma 39-re emelkedett

A súlyos vasúti baleset halálos áldozatainak száma Spanyolország déli részén legalább 39-re emelkedett. Ezt az állami televíziós csatorna, az RTVE jelentette a Guardia Civil rendőri egységre hivatkozva.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök gyors segítséget ígért. „Ma mély fájdalom éri hazánkat” – írta az X platformon. A madridi királyi ház és sokan mások mellett az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és rokonainak, valamint a spanyol népnek. „Ma éjjel gondolatban veletek vagyok” – írta spanyolul az X-en.

Hivatalos adatok szerint kora reggel még több mint 70 sérült feküdt összesen hat kórházban. Néhányukat még az éjszaka folyamán sürgősségi műtétnek vetik alá – mondta Moreno regionális elnök. Az áldozatok személyazonosságáról és származásáról egyelőre nem adtak tájékoztatást. A holttestek azonosítását hamarosan megkezdik – mondta Moreno.