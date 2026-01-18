2026. január 18., vasárnap

Legalább hat ember meghalt és több mint húsz megsérült, amikor éjjel tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban Pakisztán déli részén, Karacsi kikötővárosban - közölték a hatóságok vasárnap.

Karacsiban tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban
Karacsiban tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban, több ember meghalt
Fotó: AFP/Rizwan Tabassum

A déli Szindh tartomány szóvivője, Szadia Dzsaved elmondta, hogy a tűz a Gul Plaza többszintes bevásárlóközpontban tört ki, amely több mint 1200 üzletnek ad otthont.

Hozzátette, hogy a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a hármas fokozatú tűz megfékezésén, amely a bevásárlóközpont több emeletére is átterjedt.

A mentőszolgálat egyik tisztségviselője, Hasszan ul-Haszib Hán beszámolt arról, hogy a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok mintegy 40 százalékát vasárnap reggelre. A boltok többségében olyan áruk voltak, amelyek fokozták a tűz terjedését" - mondta. Szólt arról, hogy a pláza egy része összeomlott, és a romok maguk alá temették a szolgálat egyik munkatársát.

Tájékoztatása szerint több ember az épületben rekedt, erőfeszítéseket tesznek megmentésükre.

A rendőrség tisztviselői szerint a tűz az épület földszintjén található üzletekben keletkezett, és úgy tűnik, hogy rövidzárlat okozta. A lángok később átterjedtek a bevásárlóközpont más részeire.

