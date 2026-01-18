Forgalomkorlátozást vezettek be Szarajevóban

Forgalomkorlátozást és más, rendkívüli intézkedéseket vezetett be Szarajevó vasárnaptól a sűrű szmog és a légszennyezettség miatt.

A boszniai főváros vezetése úgy döntött, hogy az EURO 3-as vagy annál alacsonyabb besorolású motorral rendelkező járművek nem közlekedhetnek a város központjában, kivéve a tömegközlekedést és a sürgősségi járműveket, emellett pedig a szabadtéri rendezvényeket és sporteseményeket ideiglenesen betiltották.

Bosznia évek óta Európa egyik legszennyezettebb országának számít, ez különösen a téli időszakban mutatkozik meg, amikor a széntüzelésű kályhák használata, a régi gépjárművek kipufogói és a szemétégetés miatt gyakran alakul ki füstköd. A város egy hegyekkel körülvett völgyben fekszik, ahol szélcsend esetén a szennyezett levegő napokig megrekedhet.