Naptárba vele! – Hét hosszú hétvége lesz 2026-ban

Véget értek az ünnepek, elkezdődött az új év, és mindenkit az érdekel, mikor lesz legközelebb hosszú hétvége, illetve hogyan alakulnak a munkaszüneti napok a 2026-os évben. Összegyűjtöttük, mikorra érdemes több napos kiruccanást tervezni, és azt is, melyek lesznek idén a szombati munkanapok. Kezdjük a rossz hírrel.

El lehet kezdeni a határidőnaplóba beleírni, mikor hova menjünk a hosszú hétvégéken

Szombati munkanapok 2026-ban

A 2025-ös évhez hasonlóan 2026-ban is három szombati munkanappal kell számolni, amelyek közül az első rögtön év elején, január 10-én volt. A másik két szombati munkanap augusztus 8-án és december 12-én lesz. Előbbi alkalmával az augusztus 20-i négynapos hosszú hétvége pénteki napját dolgozzuk le, utóbbin pedig a december 24-i pihenőnapot. Ebből következik, hogy az évben számos hosszú hétvégénk is lesz.

Hosszú hétvégék az évben

2026-ban összesen hét hosszú hétvége lesz, ami tavalyhoz képest kettővel több. Bár ötnapos hosszú hétvégével idén nem számolhatunk, lesz helyette négy négynapos és három háromnapos hosszú hétvége.

Ezek a következőképpen fognak alakulni:

Háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban

2026. május 1-2-3. (A munka ünnepe) – péntek, szombat vasárnap

2026. május 23-24-25. (Pünkösd) – szombat, vasárnap, hétfő

2026. október 23-24-25. (Az ’56-os forradalom ünnepe) – péntek, szombat, vasárnap

Négynapos hosszú hétvégék 2026-ban

2026. január 1-2-3-4. (Újév) – csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

2026. április 3-4-5-6. (Húsvét) – péntek, szombat, vasárnap, hétfő

2026. augusztus 20-21-22-23. (Államalapítás ünnepe) – csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

2026. december 24-25-26-27. (Karácsony) – csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

Rossz hír, hogy március 15-e és november 1-je, vagyis Mindenszentek ünnepe vasárnapra esik, így ez a két nap nem jelent plusz szabadságot idén - tudatta a Mandiner.