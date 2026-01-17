Krónika
Miért maradhat el a szemétszállítás a téli időjárás miatt?
A csúszós utak, a hófúvás és a megközelíthetetlen kukák akadályozzák a hulladék elszállítását
Ahogy azt részletesen is leírják a havazás, a hóátfúvás és a jegesedés az, ami miatt sok település egyes utcáiba nem jutnak be a hulladékszállító járművek.
Ezek miatt hiúsulhat meg a szemétszállítás
A havas, jeges, csúszós útszakaszokon a gyűjtőjárművek tehetetlenek, hiszen össztömegük a 20 tonnát is meghaladja. Többen azt gondolják, hogy amennyiben be lehet hajtani egy utcába személyautóval, akkor nyilván el tud ott menni a kukásautó is. De ez nem így van.
Ugyancsak problémát okoz a hófúvás, mert ilyenkor sok estben egyes útszakaszok egyáltalán nem járhatók.
A szolgáltató közleményében arra is kitér, hogy a gyűjtőedényekbe a napokban tapasztalható hideg miatt könnyen befagyhat a hulladék, illetve a hulladékgyűjtő edények sem mindig megközelíthetők, mert nincs eltakarítva körülöttük a hó. Ezek mind-mind az elszállítást akadályozó tényezők - írja a Feol.