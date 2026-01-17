2026. január 18., vasárnap

Előd

Krónika

Lavinák zúdultak le Salzburg közelében

Többen meghaltak

MH/ MTI
 2026. január 17. szombat. 19:25
Öt ember halálát okozta két lavina szombaton Ausztriában, Salzburg közelében – közölték a helyi hegyimentők.

Lavinák zúdultak le Salzburg közelében
Az osztrák közszolgálati műsorszolgáltató csoport, az ORF szerint 2026. január 17-én öt ember halt meg két lavina következtében az osztrák Alpokban
Fotó: APA / BERGRETTUNG SALZBURG / AFP

A hógörgeteg sítúrázók két csoportját lepte meg körülbelül 2200 méteres magasságban. Az első lavina egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kimenteni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, és közülük négyen meghaltak, kettőt pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében emlékeztetett arra, hogy a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt.

„A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg” – tette hozzá.

A hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton – nem utolsósorban a téli sportolók tevékenysége miatt –, de azok nem követeltek áldozatokat.

