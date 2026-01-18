Karácsonyfák elszállítása: mire figyeljenek a lakosok?

A karácsonyi ünnepek lezárultával a fenyők elszállítása kerül előtérbe. A lakosok számára kijelölt gyűjtőpontokon vagy a kukák mellé kihelyezett fákat a szolgáltatók szervezetten gyűjtik be.

Vízkereszt után még 1-1,5 hónapig tart a karácsonyfák begyűjtése, évente pedig több százezer fát szállítanak el. A lakosok a fákat a kukák mellé vagy az arra kijelölt gyűjtőpontokra tehetik ki ügyelve arra, hogy a gyalogosok és a járművek forgalmát ne akadályozzák.

Karácsonyfák begyűjtése országszerte

Az elszállított fák nem a szeméttelepen végzik, hanem újrahasznosítják őket. Budapesten például energetikai célra használják fel és az aprított fákból hő és villamos energia készül. Debrecenben és Szekszárdon komposztálást részesítik előnyben. Pécs különleges megoldást alkalmaz, ugyanis visszagyűjtik a földlabdás, cserepes karácsonyfákat. Ezek a Városi Csemetekertbe kerülnek, ahol gondozzák őket, majd tavasszal zöldterületeken ültetik ki, így növelve a város faállományát.

A rendszer hatékony működésének kulcsa a lakosság fegyelmezettsége. A közszolgáltatók minden településen nyomatékosan kérik a fák díszmentesítését, amibe nemcsak a fényfüzérek és a díszek tartoznak bele, hanem a szaloncukorkampók és fenyőtalpak is - írja a Feol.