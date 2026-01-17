Krónika
Ennyi esélye van megnyerni az Ötöslottót
Mutatjuk, mennyi szelvény kell hozzá
Nemcsak az ötöslottó, hanem a Hatoslottó is gigászi álomnyereménnyel (1,756 milliárd Ft) kecsegtet a hétvége két napján, ezért utánajártunk, hány szelvényt kellene kitöltenünk a biztos főnyereményhez. A FEOL egítségére egy bicskei matematikatanár volt, aki kiszámolta. Az eredmények láttán annyit elöljáróban elmondhatunk: a teljes fizetésünk is kevés lenne a telitalálatos szelvényhez, sőt, a sokszorosa is!
Ötöslottó: Ezt kell tennünk, ha biztosra akarunk menni
A valószínűségszámítás szabályai szerint a kedvező esetek számát elosztjuk az összes lehetséges eset számával, így a következőt kapjuk meg az esélyeket illetően:
- Ötöslottó: Ahhoz, hogy minden lehetséges számkombinációt megjátsszunk, közel 44 millió szelvényt (pontosan 43.949.268 darabot) kell kitöltenünk. Mivel egy alapjáték ára 400 forint, a biztos nyeremény ára 17 579 707 200 forint lenne.
- Hatoslottó: Itt 8 145 060 szelvényre lenne szükség a biztos sikerhez. Ez 400 forintos áron számolva 3 258 024 000 forintba kerülne.
Mindezek fényében marad a remény és a szerencse. Sok sikert mindenkinek! Szombaton este tartják az Ötöslottó sorsolást, míg vasárnap délután húzzák a 3. heti nyerőszámokat a Hatoslottón! Mindkét eseményt a Duna TV élőben közvetíti.