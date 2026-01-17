Ennyi esélye van megnyerni az Ötöslottót

​Már 14 sorsolás óta halmozódik a nyeremény Magyarország kedvenc lottójátékán. A tét hatalmas, mondanunk sem kell: az egész országban lottóláz tombol. Az Ötöslottó főnyereménye nem kevesebb, mint 3,434 milliárd forint. Az összeg annyira csábító, hogy még azok is feladnak egy-egy szelvényt, akik korábban sosem játszottak. De vajon mennyi az annyi: hány szelvényt kellene kitöltenünk, ha tutira akarunk menni?

​Nemcsak az ötöslottó, hanem a Hatoslottó is gigászi álomnyereménnyel (1,756 milliárd Ft) kecsegtet a hétvége két napján, ezért utánajártunk, hány szelvényt kellene kitöltenünk a biztos főnyereményhez. A FEOL egítségére egy bicskei matematikatanár volt, aki kiszámolta. Az eredmények láttán annyit elöljáróban elmondhatunk: a teljes fizetésünk is kevés lenne a telitalálatos szelvényhez, sőt, a sokszorosa is!

Ötöslottó: ​Ezt kell tennünk, ha biztosra akarunk menni

A valószínűségszámítás szabályai szerint a kedvező esetek számát elosztjuk az összes lehetséges eset számával, így a következőt kapjuk meg az esélyeket illetően:

​Ötöslottó: Ahhoz, hogy minden lehetséges számkombinációt megjátsszunk, közel 44 millió szelvényt (pontosan 43.949.268 darabot) kell kitöltenünk. Mivel egy alapjáték ára 400 forint, a biztos nyeremény ára 17 579 707 200 forint lenne.

Hatoslottó: Itt 8 145 060 szelvényre lenne szükség a biztos sikerhez. Ez 400 forintos áron számolva 3 258 024 000 forintba kerülne.

Mindezek fényében marad a remény és a szerencse. Sok sikert mindenkinek! Szombaton este tartják az Ötöslottó sorsolást, míg vasárnap délután húzzák a 3. heti nyerőszámokat a Hatoslottón! Mindkét eseményt a Duna TV élőben közvetíti.