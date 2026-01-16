2026. január 17., szombat

Előd

Krónika

MH
 2026. január 16. péntek. 19:34
Tűrhetetlen jeleneteknek lehettek sokan szemtanúi egy felvidéki kórház ügyeleti osztályán.

Vasvillával ment az ügyeletre
A vasvillát inkább munkaeszközként használjuk (képünk illusztráció)
Fotó: NorthFoto

Elszabadult a pokol az érsekújvári ügyeleten, az egyik beteg kést rántott, a másik vasvillával fenyegetőzött - írja a pozsonyi Új Szó. Mint olvasható, a napokban rövid idő alatt öt alkalommal támadtak rá a sürgősségi osztály egészségügyi dolgozóira.

Rendkívül sok beteg kereste fel az elmúlt napokban az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet sürgősségi osztályát. A megfázásos panaszok mellett zúzódásokkal, törésekkel, vágott sebekkel is sokan érkeztek, emellett a csúszós utak miatt megnőtt az autóbalesetek száma is.

Az egyik beteg azonban a triázspultnál dolgozó nővéren vezette le dühét, amiért később hívták be a rendelőbe, mint ahogyan azt ő elvárta, egy másikat pedig banális végtagsérüléssel szállítottak be, aki előbb a nővért, majd a mentőst szidalmazta, végül kórházi rendőröket kellett hívni hozzá.

Előfordul, hogy ittas vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló betegeket hoznak be, mások pedig a fájdalom és a stressz hatására válnak agresszívvá. A minap eztán előkerült egy vasvilla is, továbbá késeket is el kellett venni a magukról megfelejtkezett emberektől.

