Vasvillával ment az ügyeletre

Elszabadult a pokol az érsekújvári ügyeleten, az egyik beteg kést rántott, a másik vasvillával fenyegetőzött - írja a pozsonyi Új Szó. Mint olvasható, a napokban rövid idő alatt öt alkalommal támadtak rá a sürgősségi osztály egészségügyi dolgozóira.

Rendkívül sok beteg kereste fel az elmúlt napokban az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet sürgősségi osztályát. A megfázásos panaszok mellett zúzódásokkal, törésekkel, vágott sebekkel is sokan érkeztek, emellett a csúszós utak miatt megnőtt az autóbalesetek száma is.

Az egyik beteg azonban a triázspultnál dolgozó nővéren vezette le dühét, amiért később hívták be a rendelőbe, mint ahogyan azt ő elvárta, egy másikat pedig banális végtagsérüléssel szállítottak be, aki előbb a nővért, majd a mentőst szidalmazta, végül kórházi rendőröket kellett hívni hozzá.

Előfordul, hogy ittas vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló betegeket hoznak be, mások pedig a fájdalom és a stressz hatására válnak agresszívvá. A minap eztán előkerült egy vasvilla is, továbbá késeket is el kellett venni a magukról megfelejtkezett emberektől.