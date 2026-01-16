Hatalmas tömeg a disznóölésen

A legóvatosabb kifejezés szerint is frenetikus hatást keltett egy kínai nő segítségkérő üzenete - írja a BBC. Az asszonynak az volt a gondja, hogy apja már megöregedett, s így nem volt képes levágni két disznót egy hagyományos közösségi lakomára. Mivel a kínai újév legalább akkora ünnep, mint a keresztények körében a karácsony, így a disznótoros elmaradása igencsak nagy szégyennek számítana. Ezért az érintett hölgy a Douyinon, a TikTok kínai verzióján kért segítséget az emberektől.

A húszas éveiben járó Daidai megígérte, hogy azokat, akik a falujukba, Qingfuba jönnek segíteni, disznóhúsos lakomával jutalmazzák. A vidéki Szecsuánban és Csungkingban a nagyszabású közösségi étkezések a kultúra fontos részét képezik. A menük kétszer sütött sertéshúst, párolt bordákat, levest és házi készítésű italokat tartalmaznak.

Segítségkérése egymillió lájkot kapott, a helyszíni reakciók pedig egy giccses film jelenetére hasonlítottak, lévén a településre több ezer autó érkezett, messze-messze több utassal, mint amennyire a feladathoz szükség volt. A rengeteg jármű nyomán közlekedési dugók alakultak ki, s totálisan leállt a forgalom Délnyugat-Kína Csungking vidéki régiójában.

Végül persze mindenki jól érezte magát, s a hangulat is frenetikusra sikeredett - írja a BBC.

Amikor a disznóvágás és az azt követő tömeglakoma valóban megtörtént, több mint százezer néző követte élőben az eseményeket, a begyűjtött lájkok száma pedig húszmillióra rúgott. Mivel a városban sokkal több ember jelent meg, mint amennyit két disznóval meg lehetett volna etetni, a helyi turisztikai tisztviselők több malacot adományoztak a hatalmas kereslet kielégítésére, a kis éttermek pedig szabadtéri ülőhelyeken szolgálták ki a látogatók tömegét.