A szégyenlős cápa esete a turistával

A Rolling Out beszámolója szerint egy kanadai turista épphogy megúszta egy cápa támadását a Turks- és Caicos-szigetek partjainál.

Egy 55 éves nő a parttól mindössze néhány méterre úszott, amikor észrevett egy cápát a közelben, és megpróbálta lefényképezni. Válaszul a cápa a nőre támadt, és elragadta a kezét, amelyben a fényképezőgépet tartotta.

A kanadai nő férje, aki szemtanúja volt a támadásnak, beugrott a vízbe, és kétségbeesetten próbálta elűzni a halat, saját életét kockáztatva. Súlyos sérülései ellenére az áldozatnak a férje segítségével sikerült partra jutnia. Mindkét karján és csípőjén is sérüléseket szenvedett. A szemtanúk törölközőkkel próbálták elállítani a vérzést, amíg a mentő meg nem érkezett. Végül a nő mindkét karját elvesztette – az egyik kezét a csuklójánál, a másikat az alkarjánál amputálták.

A cápa hossza a becslések szerint körülbelül 1,8 méter volt. A fajt hivatalosan még nem azonosították, de a közösségi médiában megjelent találgatások szerint bikacápa lehetett.

