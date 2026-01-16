Mennyit ér 90 milliárd euró?

Brüsszel beterjesztette a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna és a háború finanszírozására. Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el annak érdekében, hogy 2026–2027-ben is biztosított legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása – közölte szerdán a brüsszeli testület.

A most bejelentett hitelcsomagban Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt. A hitel hátterét az EU hosszú távú költségvetése biztosítja, ami a tagállamok számára évente három-négymilliárd euró kamatterhet jelent.

Utána jártunk, hogy ez a 90 milliárd euró mire is lenne elég, mit tudna belőle finnanszírozni az Európai Unió, hogy ha nem Ukrajnának adná ezt az összeget.

90 milliárd euró akkora összeg, hogy már ország-, város- és iparág-szinten lehet gondolkodni.

Ha Budapest költségvetését vesszük alapul, akkor több évtizedig elég lenne ez az összeg.

A legfrissebb adatok szerint Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetése jelenleg nagyjából 500–530 milliárd forint körül van a terveiben a következő évekre (pl. 2026-ra) – ez a kiadások és bevételek összesített összege. Ha ezt euróra átszámoljuk (kb. 370–380 Ft/€ árfolyamon), akkor 1,4–1,45 milliárd euró körül van évente Budapest költségvetése. Ez azt jelenti, hogy 90 milliárd euró több mint 60 évnyi budapesti költségvetést fedezne, ha évente ugyanennyit költene el a város.

Autópályát is lehetne építeni 90 milliárd euróból. Ekkora összegből átlagosan 7000-10 000 kilométer autópályát lehetne építeni. Összehasonlításképpen Olaszország autópályáinak hossza hétezer kilométer, míg Franciaországé kicsivel több, mint 11 000 kilométer. Magyarország autópályáinak hossza 1900 km.

Autót is vásárolhatnánk. Ennyi pénzből vehetnénk 2 millió Teslát vagy majdnem 3 millió Skoda Octaviat vagy 4,5 millió Suzuki Swiftet.

De ekkora összegből építhetne egy ország több, mint 100 ultramodern kórházat, több száz egyetemet vagy 7-10 ezer kilométer vonat sínt.

90 milliárd euróból kb. 150 ezer elektromos busz, 7 200 modern motorvonat, és 4500 Airbus A320 repülőgép jönne ki.

90 milliárd euróból lehetne várost újraépíteni, országot modernizálni, iparágat uralni, egy generáció jövőjét biztosítani vagy ahogy az Európai Unió vezetése döntött Ukrajnának is lehet adni.