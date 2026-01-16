Köd nehezíti a közlekedést

A meteorológiai előrejelzések szerint tovább enyhül az időjárás, az ország jelentős területén ködös időre kell számítani, ónos szitálás is előfordulhat, ezért az operatív törzs a közlekedőket továbbra is felelős vezetésre és óvatosságra kéri.

Az operatív törzs azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a szociális tüzelőanyag programban már kiosztott tüzelőanyagon túl elkezdődött a kormány újabb döntésével biztosított tűzifa kiosztása is a rászorulóknak.

Hozzátették, hogy csütörtökön 141 köbméter tűzifát osztottak ki 176 rászoruló számára; a kitermelt farönköket és levágott ágakat a tűzoltók darabolták fel, a rászorulóknak pedig a rendőrség és a honvédség szállította ki összesen 161 ember részvételével, 47 teherautón.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hőmérséklet kora délután általában mínusz 2 és plusz 3 Celsius-fok között alakul, este mínusz 5, plusz 2 fok valószínű.

Elzárt település sehol nincs az országban és útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben – írták, azzal együtt, hogy a tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 82 helyszínre, zömében közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották.

Közölték azt is, hogy csütörtökön kora este Gyula határátkelőhelyen, a kilépő oldalon a tető megrogyott a hó súlya alatt. Az érintett szakaszt a tűzoltók körbekordonozták, a tetőn felgyülemlett havat a látási viszonyok miatt pénteken távolítják el, de az eset a határátkelő forgalmát nem akadályozza.

A rendőrséget 199 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül egy halálos kimenetelű volt, 29 pedig személyi sérüléssel járt.

A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2161 olyan ember hogylétéről győződtek meg, akik elszigetelten, egyedül élnek; 82 esetben nyújtottak számukra segítséget. Továbbá 845 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 9 embert kellett figyelmeztetni.

Hozzátették, hogy a mentőszolgálat 4207 mentési esethez vonult csütörtökön.

A közlemény alapján csütörtökön 13 településen, valamint Budapest XIV. és XVI. kerületének egyes részein összesen 7813 fogyasztónál akadozott az áramellátás, a szolgáltatást mindenhol helyreállították.

Az ivóvízellátás csütörtökön 14 településen szünetelt részlegesen, 4908 fogyasztót érintett, a hibát mindenhol elhárították.

A hulladékszállításban 15 településen volt járatkimaradás, az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít.

A kórházakban a betegellátás folyamatos, a betegforgalom a megszokotthoz képest 30 százalékkal emelkedett, műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség – sorolták.

A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 147 munkagép dolgozott csütörtökön, a síkosságmentesítéshez 59 819 tonna útszórósó és 1 977 311 liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon folyamatosan végzik a váltók takarítását, ennek ellenére előfordulnak váltóállítási problémák, ami miatt a személyforgalomban 5-15 perces késések lehetnek. Tatabánya és Almásfüzitő között csütörtök délelőtt csak egy vágányon jártak a vonatok, mert Tatán egy eltört sínt javítottak. Tíz járat maradt ki, az utasok pótlóbusszal utazhattak. Hatvan és Hort-Csány állomások között, illetve Debrecen és Nyírábrány között délután szintén síntörés miatt egy vágányon közlekedtek a vonatok, emiatt késések fordultak elő. Péntek reggel sehol sincs fennakadás, valamennyi vasútvonalon zavartalan a közlekedés – írták.

A közösségi buszközlekedésben a menetrendszerinti autóbuszok minden települést érintenek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több településen 30-60 perces, Kecskemét térségében 20-30 perces késésekre lehet számítani. Debrecen környékén reggel több járat kimaradt. Bács-Kiskun, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas és Veszprém vármegyékben egyes helyi buszjáratok néhány megállóhelyet még nem tudnak érinteni, ezek listája elérhető az https://www.utinform.hu/ oldalon.

Megjegyezték, hogy a légi-közlekedés zavartalan, míg a Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok.

Csütörtök este fél nyolckor Kiskunlacháza közelében, a Ráckevei-Dunán a hajózási tilalom ellenére ketten egy csónakkal kimentek a vízre, a csónak motorja meghibásodott, utasai a vízen rekedtek, a tűzoltók vontatták partra a bajba került embereket.

A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A

jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó és ne keletkezzen áradás. Eddig a gönyűi, kiskörei kikötőben és a budapesti szabad-kikötőben volt szükség jégtörésre.

A köznevelésben 32 intézményben tapasztaltak fűtési problémát, ezek javítása folyamatban van, az oktatást nem veszélyeztetik; rendkívüli szünetet nem kellett sehol elrendelni. A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást. Csütörtök délelőtt a Ragályi Balassi Bálint Általános Iskolában egy gázvezeték szivárgott. 76 diák és 13 felnőtt hagyta el az épületet, a gázszolgáltató a hibát két óra alatt kijavította. Csütörtökön szünetelt a tanítás, pénteken azonban már zavartalanul folytatódik az oktatás – közölte a törzs.

A tapasztalatok szerint rendkívül sok a magára hagyott és műszaki hiba miatt álló jármű az utakon, ezek esetenként akadályozzák a hókotrást, síkosságmentesítést és a forgalmat. A közleményben azt kérték, hogy a járművek tulajdonosai, üzembentartói gondoskodjanak a járművek elszállításáról.