Kálvária egy halottal

Nem hogy ennyi, de egy csillag sem járna a román külügynek az eljárásért

Egy nagyváradi ember 2000-ben elment dolgozni Kanadába, aztán 2020-ban pandémia idején elhunyt. A szomorú végről és a munkáltató által elvégzett temetésről tájékoztatták az érintett édesanyját - írja a kolozsvári Főtér. A szülő A nem tudott a föld másik felére utazni az akkori korlátozások és szerény anyagi körülményei okán, így hát egy idő után egy ügyvéd révén a román külügyminisztérium illetékes konzuli hivatalához fordult a halotti bizonyítvány ügyében.

2022-ben aztán a bukaresti hivatal felelt, hogy az édesanya nyugodtan kérheti a halotti bizonyítványt online, angolul. Az ügyvéd viszont percek alatt felmutatta azt a törvényt, mely szerint a külföldi személyi okmányok beszerzését a külügyminisztérium intézi a konzuli szolgálatokon keresztül. Mivel továbbra sem történt semmi, a hölgy 2022-ben beperelte a tárcát - mire 2024-ben egy bíróság kimondta, hogy a hivatal köteles elvégezni a törvényben meghatározott feladatát.

Bár az ítélet jogerőre emelkedett, a külügy semmit nem tett. Végül az ügyvéd 2025-ben végrehajtást kért a tárca ellen - mire tavaly augusztusban a hölgyet nagynehezen fölhívták a vancouveri román főkonzulátusról. Igen ám, de kiderült, hogy bár valóban kiállították a halotti bizonyítványt, ám azon elírták a férfi nevét.

Itt tart most az ügy - s nem tudni, mikor lesz vége - írja a lap.