Figyelmeztetést adott ki a HungaroMet

MH/MTI
 2026. január 16. péntek. 22:38
A következő napokban az élénk keleties szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege, amely az érkező újabb lehűlés során ismét megfagyhat, és ott jóval vékonyabb lesz a jégréteg – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

A várhatóan erős szél felszaggathatja a Balaton jegét
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Mint írták, méréseik alapján a Siófoki Obszervatórium térségében a partközeli területeken, ahol a korábban hullott hó ráfagyott a jégre, a jégvastagság 12 centiméter körül van. A parttól távolabb, néhány száz méter távolságra 9-10 centiméter a hómentes jég vastagsága. A parttól távolabb vannak ennél jóval vékonyabb, újrafagyott területek – jegyezték meg.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a jég feletti, helyenként sűrű köd miatt akár 100 méter távolságnál is „eltűnhet a part”, ezért nagyon könnyű eltévedni.

