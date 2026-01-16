A forgalommal szemben száguldozott részegen

Alkoholos kóma közeli állapotban száguldozott egy német autópályán, forgalommal szemben egy román sofőr - írja a kolozsvári Főtér. Mint utalnak rá, a német szabályok szerint, ha a kormányos vére 0,5 ezrelék alkoholt tartalmaz, és az illető betöltötte a 21. életévét, továbbá nem újonc akkor nincs probléma az igazoltatásnál.

Ugyanakkor a román vagány vérének alkoholtartalma 2,31 ezrelék volt - ami azért érdekes, mert a kóma 2,5 ezreléknél következik be.

A száguldozót többen bejelentették, mire a német rendőrség az érintett szakaszon teljesen leállította a forgalmat és egy teherautó pedig keresztbe fordítottak az úttesten. Ez már picit megkongatta a delikvens fejében a harangokat, kapta hát magát, megfordult és immár a jó irányban száguldott tovább. Végül három rendőrautó eredt a nyomába de így is alig bírták megfogni. Utóbb kiderült, az eszetlen embernek német földön eleve tilos vezetnie, hiszen korábban már többször megbírságolták ittas vezetésért. Ezúttal ugrott a jogsija és az autóját is elkobozták.