Titokzatos üstökös közelít

Honnan lesz látható?

A csillagászok egy újonnan felfedezett üstököst figyelnek. A következő hetekben sok minden eldőlhet.

Üstökös Magyarország felett
Fotó: Robert Nemeti / ANADOLU / Anadolu via AFP

A csillagászok egy újonnan felfedezett üstököst, a C/2025 R3-t (PanSTARRS) figyelik kiemelt érdeklődéssel, mert jó esély van rá, hogy 2026 elején, heteken belül látványosan kifényesedik, és akár szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Az objektum pályája kedvező: a Naphoz közeledve erős gáz- és porkibocsátás indulhat meg, ami fényes, hosszú csóvát eredményezhet. Bár még sok a bizonytalanság, a jelenlegi számítások szerint az északi féltekéről különösen jó eséllyel lesz látható, és már a napközelség előtti hetekben is érdemes figyelni. Ha a legoptimistább előrejelzések beválnak, akkor akár a 2026-os év „nagy üstököse” is lehet, írja a bama.hu.

A legkedvezőbb feltételeket a Hortobágyi Nemzeti Park területén találhatjuk, amely Magyarország egyik legkevésbé fényszennyezett területe. Nem véletlenül viseli a nemzetközi Dark Sky Park címet: itt kivételesen tiszta és sötét az égbolt, ideális helyszín egy ritka üstökös megfigyelésére.

