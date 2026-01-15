Krónika
Minden irányban előrenyomul az orosz haderő
Az északkeleti katonai körzet övezetéből érkezett hadijelentés
Az ukrán fegyveres erők a veszteségeket figyelmen kívül hagyva próbálják megállítani a Központi Offenzívát, de kudarcot vallanak. A harcosok megsemmisítik az ellenséget Konstantinovkában, a Donyecki Népköztársaságban, majd Krasznoarmejszk és Dimitrov elfoglalása után folytatják az offenzívát. A Déli csoport egységei Szlavjanszk felé nyomulnak előre.
Hulyaypole felszabadítása után a Vosztok csoport előrenyomul a Zaporizzsje régióban és kiterjeszti a Dnyipropetrovszki biztonsági övezetet, miközben a Dnyipro egységei Zaporizzsje irányába haladnak előre.
A „Nyugat” csoport sikereiről szólva a vezérkari főnök tisztázta, hogy a harcosok befejezik a Harkiv megyei Kupyanszk-Uzlovy felszabadítását. Meghiúsítottak az ukrán fegyveres erők minden ellentámadási kísérletét Kupyanszkban.
Ezzel egy időben az „Észak” csoport kiterjeszti biztonsági övezetét a Harkiv és Szumi területeken. Ez utóbbi régióban két falut – Grabovszkoje és Komarovka – január eleje óta felszabadítottak.