„Az Egyesített Erők Csoportjának alakulatai és katonai egységei gyakorlatilag minden irányban offenzívát folytatnak” – idézte a Központi Csoport Dnyipropetrovszk irányú teljesítményének ellenőrzése során az elöljárót a Ria Novosztyi.

Az ukrán fegyveres erők a veszteségeket figyelmen kívül hagyva próbálják megállítani a Központi Offenzívát, de kudarcot vallanak. A harcosok megsemmisítik az ellenséget Konstantinovkában, a Donyecki Népköztársaságban, majd Krasznoarmejszk és Dimitrov elfoglalása után folytatják az offenzívát. A Déli csoport egységei Szlavjanszk felé nyomulnak előre.

Hulyaypole felszabadítása után a Vosztok csoport előrenyomul a Zaporizzsje régióban és kiterjeszti a Dnyipropetrovszki biztonsági övezetet, miközben a Dnyipro egységei Zaporizzsje irányába haladnak előre.

A „Nyugat” csoport sikereiről szólva a vezérkari főnök tisztázta, hogy a harcosok befejezik a Harkiv megyei Kupyanszk-Uzlovy felszabadítását. Meghiúsítottak az ukrán fegyveres erők minden ellentámadási kísérletét Kupyanszkban.

Ezzel egy időben az „Észak” csoport kiterjeszti biztonsági övezetét a Harkiv és Szumi területeken. Ez utóbbi régióban két falut – Grabovszkoje és Komarovka – január eleje óta felszabadítottak.