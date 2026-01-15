2026. január 16., péntek

Krónika

Köd, pára és ónos szitálás

Délnyugaton kevesebb felhő valószínű.

 2026. január 15. csütörtök. 6:39
Ónos szitálás, szitálás, az északkeleti határvidéken hószállingózás bármikor előfordulhat, majd késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék - olvasható a HungaroMet csütörtökre kiadott előrejelzésében.

Január 15-én borult, párás, ködös időnk lesz
Fotó: AFP/DPA/Julian Stratenschulte

Az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebbre inkább eső valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +2 fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. Késő estére -4 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Az orvosmeteorológus szerint fronthatás nem terheli szervezetünket.

