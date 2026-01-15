Krónika
Köd, pára és ónos szitálás
Délnyugaton kevesebb felhő valószínű.
Január 15-én borult, párás, ködös időnk lesz
Fotó: AFP/DPA/Julian Stratenschulte
Az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebbre inkább eső valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +2 fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. Késő estére -4 és +5 fok közé hűl le a levegő.
Az orvosmeteorológus szerint fronthatás nem terheli szervezetünket.