Itt vannak az új KRESZ sebességhatárai

Újabb részletek derültek ki arról, milyen szabályváltozások lépnek hamarosan élete a közlekedésben. Az új KRESZ sebességhatárai sokak számára okozhatnak meglepetést, ugyanis más módosítás jön az autópályákon, mint amire eddig számítani lehetett.

A tehergépkocsi és az autóbusz sebessége autópályán és autóúton is emelkedik

A legtöbben már 2025 tavaszára várták hogy életbe lépnek a változások, de számos egyeztetésre és pontosításra volt szükség. Most úgy néz ki, hogy karnyújtásnyira került az új KRESZ bevezetése, melynek bizonyos elemei már 2024 decemberében életbe léptek. Az új szabályozás kapcsán szakembert kérdezett meg a Kisalföld. Például parkolhatunk várakozás helyett, mi a helyzet a járdán közlekedő kerékpárosokkal és más járművekkel.

Bozzai Lajossal, a Safety Car BOZZAI Autósiskola vezetőjével beszélgettek arról, mit hoznak az idei KRESZ-változások. Mennyiben könnyítik vagy éppen nehezítik az életünket? Pozitívak az új KRESZ-szabályok?

Mit hoz az új KRESZ?

Az elmúlt másfél évben óriási volt a találgatás, milyen KRESZ-változásokat hoznak az új szabályok. Talán a legtöbbeket az új sebességkorlátok érdekeltek. Úgy tűnt, hogy az Új KRESZ gyorsabb tempót hozhat az autópályákon. Felmerült az az ötlet is, hogy az idei, új KRESZ-ben már engedélyezik bizonyos pályaszakaszokon a 140-150 km/órás sebességet. Most azonban úgy tűnik, hogy teljesen más változásra kell felkészülniük a sofőröknek.

A tehergépkocsi és az autóbusz sebessége autópályán és autóúton is 90 km/órára emelkedik. A segédmotoros kerékpárt 50 km/órára szerették volna változtatni, de ez nem lehetséges, mert a műszaki rendelet tervezési sebességet ír elő 45 km/órára. Így 45 km/óra lesz az új szabályozásban.

A tehergépkocsi és az autóbusz sebessége autópályán és autóúton is 90 km/órára emelkedik. A segédmotoros kerékpárt 50 km/órára szerették volna változtatni, de ez nem lehetséges, mert a műszaki rendelet tervezési sebességet ír elő 45 km/órára. Így 45 km/óra lesz az új szabályozásban.

A szakértő elmondta, hogy továbbá tervben van a motorosok kötelező védőfelszerelése lakott településen kívül. Valamint az is, hogy a lakó-pihenő övezetbe célforgalomban be lehet majd hajtani.

Parkolás lesz a várakozásból, életbe lép az utascsere

Az új szabályozás teljesen elfelejti majd a várakozás szót. A várakozásnak öt különleges tilalma van, a sok-sok megállási tilalmon felül. Ezek megértése, napi szinten való használata nehéz feladat.

Fontos változás lesz az utascsere fogalma. Meg fogja engedni a KRESZ, hogy rövid időre megálljunk, egy utas ki és beszállásának idejéig, ha ezzel a forgalmat szükségtelenül nem akadályozzuk.

Új jelzőtáblák, egyszerűsítés lesz az előzésben

Az új KRESZ-ben nem csak a közlekedésben résztvevőkre kell majd jobban figyelni, hanem az útszéli táblákra is, ugyanis több új is érkezik az életbelépő változásokkal. A fekvőrendőrt jelző tábla veszélyt előrejelző, piros háromszög alakú táblában jelent meg, az egyenetlen úttestet jelző tábla másodlagos jelentéseként. Most új, önálló tájékoztató táblát fog kapni. Tervben van még más, új jelzőtábla bevezetése is.