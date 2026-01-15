2026. január 16., péntek

Előd

EUR 385.91 Ft
USD 331.65 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Hulladékhegyekkel küzdenek a fővárosi szemétszállítók!

A hó okozta fennakadást csak túlórával tudják ledolgozni

MH/ MTI
 2026. január 15. csütörtök. 23:16
Megosztás

Túlórában dolgoznak a hulladékszállítók a hóhelyzet miatt elmaradt begyűjtések pótlásán – tudatta a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. az MTI-vel közleményben csütörtökön.

Hulladékhegyekkel küzdenek a fővárosi szemétszállítók!
Az extrém havazásban a szemétszállítás sem maradhat el
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/David Hammersen

A rendkívüli téli időjárás, havas, jeges, csúszós úthálózat az elmúlt napokban több településen okozott fennakadást a hulladékgyűjtésben. A szolgáltatók folyamatosan rögzítik azon utcák és településrészek listáját, ahol a hóhelyzet miatt nem tudták biztonságosan elvégezni a hulladékszállítást. Ezeket a listákat minden érintett területen átadták az utak tisztításáért felelős önkormányzatoknak és szervezeteknek, kérve a mielőbbi akadálymentesítést. A 20–30 tonnás hulladékszállító járművek a havas, jeges, meredek, szűk utcákba csak akkor tudnak biztonságosan behajtani, ha a közlekedési feltételek ezt lehetővé teszik. A kialakult helyzet nem a hulladékszállító szolgáltatók hibájából adódik, hanem a közlekedésbiztonsági feltételek hiányából – írták.

„A lakosság türelmét és együttműködését kérjük; ahol a területi szolgáltatónk vagy az önkormányzat a helyben szokásos lakossági kommunikációban másképp nem tájékoztatja az érintett területek állampolgárait, a korábban kihelyezett kukákat hagyják kint, hogy a kukásautók érkezésekor a begyűjtés akadálytalanul megtörténhessen” – áll a közleményben.

A MOHU és partnerei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a rendkívüli időjárás ellenére is biztosítsák a hulladékszállítás folyamatosságát, és a lehető legrövidebb időn belül minden településen helyreálljon a megszokott szolgáltatás – tudatta a MOHU.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink