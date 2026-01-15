Hulladékhegyekkel küzdenek a fővárosi szemétszállítók!

A rendkívüli téli időjárás, havas, jeges, csúszós úthálózat az elmúlt napokban több településen okozott fennakadást a hulladékgyűjtésben. A szolgáltatók folyamatosan rögzítik azon utcák és településrészek listáját, ahol a hóhelyzet miatt nem tudták biztonságosan elvégezni a hulladékszállítást. Ezeket a listákat minden érintett területen átadták az utak tisztításáért felelős önkormányzatoknak és szervezeteknek, kérve a mielőbbi akadálymentesítést. A 20–30 tonnás hulladékszállító járművek a havas, jeges, meredek, szűk utcákba csak akkor tudnak biztonságosan behajtani, ha a közlekedési feltételek ezt lehetővé teszik. A kialakult helyzet nem a hulladékszállító szolgáltatók hibájából adódik, hanem a közlekedésbiztonsági feltételek hiányából – írták.

„A lakosság türelmét és együttműködését kérjük; ahol a területi szolgáltatónk vagy az önkormányzat a helyben szokásos lakossági kommunikációban másképp nem tájékoztatja az érintett területek állampolgárait, a korábban kihelyezett kukákat hagyják kint, hogy a kukásautók érkezésekor a begyűjtés akadálytalanul megtörténhessen” – áll a közleményben.

A MOHU és partnerei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a rendkívüli időjárás ellenére is biztosítsák a hulladékszállítás folyamatosságát, és a lehető legrövidebb időn belül minden településen helyreálljon a megszokott szolgáltatás – tudatta a MOHU.