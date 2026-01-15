Gyerekkel járt lopni a nagyanyó

Azt írták: anya és lánya 2024-ben négyszer lopott különböző üzletekből, ebből kétszer a fiatalabb nő nyolcéves unokáját is bevonták a bűncselekmények elkövetésébe. Az egyik áruházban az eladótéren kívül várakozó gyermeket behívták a bejáratnál lévő pékárurészleghez, ahol a dédmamája két kenyeret adott neki. A gyermek a bevásárlókocsiknak kialakított kapun átbújva kivitte a pékárut az üzletből.

Később egy benzinkúthoz mentek, ahonnan a nagymama és a gyermek három-három palack üdítővel az ölében távozott. A termékek árát egyik helyen sem fizették ki, a lopásokat biztonsági kamerák rögzítették.

Az ügyészség felhívta a figyelmet: a vádlottak azzal, hogy a gyermeket lopások elkövetésére bírták rá, és abban ők is részt vettek, nemcsak vagyon elleni bűncselekményt, hanem kiskorú veszélyeztetését is megvalósították, ami egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A vádhatóság a bíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott a két nővel szemben – olvasható a közleményben.