„Csak a mi kormányunk tud nemet mondani Brüsszelnek”

Brüsszel nem adja fel. A Bizottság tegnap bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét. Nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményét teszik vele zárójelbe, de a valóságot is. Orosz jóvátételről álmodoznak - írta csütörtök reggel közösségi oldalán a Orbán Viktor.

„Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete, vagy az európai emberek véleménye. Mennek tovább a háború útján. Európában alig maradt kormány, aki ellen tud állni nekik” - közölte a miniszterelnök.

A kormányfő hozzátette: „Magyarország a kivétel. Az elmúlt években megtanultunk kiállni magunkért. A pénzügyi válság idején megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot és családbarát országot építettünk. A migrációs krízis alatt lezártuk a határainkat és azóta sem engedjük be a migránsokat. A háború kirobbanása óta pedig mindent megteszünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és annak finanszírozásából. De Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni. Erről szólt a tegnapi bejelentésük”.

Orbán Viktor bejegyzése végén rámutatott, hogy „nincs mese, ismét rajtunk a sor, hogy nemet mondjunk Brüsszelnek. Mert ne legyen senkinek illúziója: csak a mi kormányunk tud nemet mondani nekik. De ehhez minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz. Előbb a nemzeti petíción, majd az áprilisi választáson”.