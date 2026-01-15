2026. január 16., péntek

Krónika

Búcsú a (vadász)fegyverektől

MH/MTI
 2026. január 15. csütörtök. 9:43
Frissítve: 2026. január 15. 10:12
A Mezőkövesdi Járásbíróság a tárgyalás mellőzésével foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt 420 ezer forint pénzbüntetést szabott ki és három évre eltiltotta a vadászattól azt a vadászt, akinek szabálytalanul leadott lövése egy túrázót talált el - közölte a Miskolci Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

Szabálytalanul leadott lövés találta el a túrázót, a vadászt foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt büntették meg (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Biosphoto/Dominique Delfino

Azt írták, a vádlott vendégvadászként 2024. februárjában a Bükkzsérc-táskásréti erdőrészen golyós puskájával, hőkamerát használva célzott lövést adott le, ami egy éppen megpihenni kívánó, félig fekvő túrázó combját találta el. A törvényszék közölte, a terhelt az erdészeti útról az erdő felé az autójából lőtt ki.

A biztonságos lövés leadásának elvárt körülményei nem álltak fent, és a férfi kétséget kizáróan nem győződött meg arról, hogy a lövéssel mások életét, testi épségét nem veszélyezteti - áll a közleményben. Hozzátették, a sértett mély, roncsolt sebzést és csonttörést szenvedett el, a baleset folytán pedig mozgásszervi jellegű maradandó fogyatékossága is kialakult. A büntetővégzés jogerős.

