A brutális hideg elpusztítja a kullancsokat?

Sokan reménykednek abban, hogy egy kemény tél végre „megoldja” a kullancsproblémát. A kérdés jogos: ha nyáron az aszály visszaveti őket, akkor vajon a mostani hideg elpusztítja-e a kullancsokat? Végül is mit csinál a kullancs télen?

Ha az emberiség egyszer hibernált űrutazásra keresne élőlényt, a kullancs jó eséllyel dobogós lenne. A fagy, a hónapokig tartó inaktivitás és az éhezés sem jelenti számára automatikusan a véget, ezért nem pusztul el a kullancs télen.

Nyáron és télen is, amikor túl meleg, túl száraz vagy éppen túl hideg az idő, a kullancs a talaj közelében keres menedéket. Ha a földet növényzet és elhalt levelekből, szerves anyagokból álló avarréteg borítja, jó eséllyel túléli a szélsőségeket. Ezek a mikroélőhelyek sokkal enyhébbek, mint a levegő hőmérséklete, különösen hóborítás esetén. A kullancsok a mostani, rövid ideig tartó, akár mínusz 20 Celsius-fokos fagyot is átvészelhetik. Amint az időjárás enyhül, visszamásznak a növényzetre, és lesben állnak a következő gazdaállatra. A valódi veszélyt számukra nem a hideg, hanem a hirtelen hőingadozás és a tartós kiszáradás jelenti.

Miért éli túl az enyhe teleket egyre több kullancs?

Az utóbbi években gyakori enyhe, csapadékos telek ideálisak a kullancsok számára. Nem volt tartós fagy, az avar nedves maradt, a túlélési arány magas. Ilyenkor tavasszal már korán megindul az aktivitásuk, sőt enyhébb napokon télen is előkerülhetnek. Ezért fordulhat elő, hogy februárban vagy akár januárban is találunk kullancsot kutyán, ruhán, bőrön.

És a már-már szokásos nagy nyári aszályok?

Paradox módon a szélsőséges nyári aszály valóban jobban „megtizedelheti” a kullancsokat, mint egy átlagos tél. A lárvák és nimfák különösen érzékenyek a kiszáradásra. Ha a talaj és az aljnövényzet hetekig száraz, sok egyed elpusztul, még mielőtt fejlődési ciklusa következő szakaszába lépne. Ez az oka annak, hogy egyes kutatások szerint a forró, csapadékmentes nyarak jobban csökkentik az állományt, mint a mostani kemény hideg tél.

Akkor a jelenlegi extrém hideg számít egyáltalán?

Igen is, meg nem is. Egy hosszú ideig tartó, hó nélküli, mély fagy valóban csökkentheti a túlélők számát, főleg a felszínen telelő egyedeknél. De a legtöbb kullancs nem „nyílt terepen” várja a telet, így a teljes kipusztulás illúzió. Ráadásul egyetlen enyhébb időszak is elég ahhoz, hogy újra aktivizálódjanak.

A kullancsokkal kapcsolatos kockázat már nem csak tavasztól őszig aktuális. Erdőben, parkban, kertes ház környékén télen is érdemes számolni velük, főleg enyhébb napokon. A védekezés – ruházat, átvizsgálás, háziállatok kezelése – egész évben indokolt.

A kullancsokat tehát nem a hideg tél, hanem inkább a kiszáradás és a szélsőségek gyérítik – az elmúlt évek enyhe telei viszont kifejezetten kedveztek nekik. Mindenesetre tavasszal is legyünk óvatosak, ha gombászni vagy túrázni indulunk, figyelmezet a zaol.hu.