Új szabály vonatkozik a diákbérletre

Diákok százezrei használtak nap mint nap egy fontos adatot, most azonban kérdésessé vált a megléte. Változik a diákbérlet, mutatjuk, miért érdemes odafigyelni arra, hogyan használjuk az utazásunkhoz szükséges eszközt.

Számtalan kedvezményt vehetnek igénybe a tanulók, például a tömegközlekedést is olcsóbban használhatják, azonban hamarosan változik a diákbérlet használata. A 2026-2027-es tanévtől a BKK tájékoztatása szerint új szabály vonatkozik majd arra, hogy milyen adat szereplehet a kedvezményes diákbérleteken – írja a feol.hu.

Így változik a diákbérlet, tilos lesz az eddig megszokott módon használni

A diákok és a szülők java része azzal oldotta meg a diákbérleten a jogosultság bizonyítását, hogy a tanuló oktatási azonosító számát tüntették fel az utazásra jogosító dokumentumon. Ez a szám akkor sem változik, ha esetleg a nebuló új intézménybe iratkozik át, viszont mint kiderült, ez az adat jogilag kifogásolható és hivatalosan személyes adatnak minősül, amely azt jelenti, hogy a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy ilyen formában megjelenjenek a bérleteken.

A kedvezményes ország- és vármegyebérleteken a 2026-2027-es tanévtől kezdve csak a diákigazolvány száma vagy egy személyazonosító okmány száma szerepelhet, más nem.

Mivel csak a következő tanévtől lép életbe a változás, így addig a közlekedési szolgáltatók maximum figyelmeztetik a fiatalokat arra, hogy mire figyeljenek oda szeptembertől. Így ha valakinek most még az oktatási azonosító szerepel a diákbérletén nem számíthat pótdíjazásra.

Egy dolog nem változik: a kedvezményre jogosító bérlet felmutatása után igazolnunk kell azt is az ellenőrzéskor, hogy jogosultak vagyunk rá, így fel kell mutatnunk a diákigazolványunkat vagy az ideiglenes igazolást, és szükség esetén még a személyazonosító okmányt is elkérhetik az ellenőrök.

A változásról az oktatási intézmények már korábban értesítették a tanulókat és a szüleiket, a tájékoztatást pedig a tanév elején meg is ismételték. Érdemes ezért jól odafigyelni és aktuálizálni a dolgokat, hiszen a gyermekek nagy mértékű kedvezménytől eshetnek el, ha nem figyelnek oda.

Ideiglenes igazolással rendelkezik gyermeke? Semmi probléma, van megoldás!

Azoknál a tanulóknál, akik még csak ideiglenes igazolással rendelkeznek a jelenlegi jogszabály szerint a bérleten a személyazonosító okmány száma szerepelhet, legyen az személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány.