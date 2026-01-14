2026. január 15., csütörtök

Krónika

Órán omlott a diákok fejére a mennyezet

MH
 2026. január 14. szerda. 19:01
Igen kellemetlen incidens történt egy romániai iskolában.

Nemrég újították föl - mégis baj van vele (egy romániai iskolát ábrázoló képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

Egy tanterem mennyezetének darabjai omlottak le egy botoșani iskolában, az osztályban éppen órát tartottak - írja a kolozsvári Főtér. A Mihai Eminescu kollégium X. osztályában éppen a fizikát oktatták, amikor a az esemény történt - olvasható a cikkben. A vakolatdarabok a tanári katedrára és az első padsorra hullottak. Egy diák könnyebben megsérült, de nem szorult orvosi ellátásra, a többieknek az ijedtségen kívül más bajuk nem esett.

Az iskolaépületet nemrég újították fel európai uniós forrásokból. A botoșani polgármesteri hivatal szerint a kellemetlen jelenség azonban nincs kapcsolatban a munkálatokkal, azok ugyanis csak csak az épület hőszigetelését, az ablakokat, valamint a fűtési és világítási rendszert érintették. A polgármesteri hivatal vizsgálatot rendelt el, amelynek során műszakilag ellenőrzik az iskola egész épületét, a felújítási munkálatok kivitelezője pedig sürgősen újraellenőrzi az elvégzett munkálatok minőségét.

