Órán omlott a diákok fejére a mennyezet

Egy tanterem mennyezetének darabjai omlottak le egy botoșani iskolában, az osztályban éppen órát tartottak - írja a kolozsvári Főtér. A Mihai Eminescu kollégium X. osztályában éppen a fizikát oktatták, amikor a az esemény történt - olvasható a cikkben. A vakolatdarabok a tanári katedrára és az első padsorra hullottak. Egy diák könnyebben megsérült, de nem szorult orvosi ellátásra, a többieknek az ijedtségen kívül más bajuk nem esett.

Az iskolaépületet nemrég újították fel európai uniós forrásokból. A botoșani polgármesteri hivatal szerint a kellemetlen jelenség azonban nincs kapcsolatban a munkálatokkal, azok ugyanis csak csak az épület hőszigetelését, az ablakokat, valamint a fűtési és világítási rendszert érintették. A polgármesteri hivatal vizsgálatot rendelt el, amelynek során műszakilag ellenőrzik az iskola egész épületét, a felújítási munkálatok kivitelezője pedig sürgősen újraellenőrzi az elvégzett munkálatok minőségét.