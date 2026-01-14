Elhunyt Claudette Colvin

Elhunyt 86 éves korában Claudette Colvin, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik első alakja, aki 1955-ben – Rosa Parks előtt kilenc hónappal – tinédzserként az Alabama állambeli Montgomeryben nem volt hajlandó átadni a helyét egy szegregált buszon.

Colvin kedden halt meg Texasban – közölte a hagyatékát ápoló alapítvány.

Colvin 15 éves korában, 1955 márciusában az iskolából tartott hazafelé busszal, amelyen más színes bőrű utasokkal együtt a hátsó sorokban foglalt helyet. Amikor a fehérek számára fenntartott első sorok beteltek, a buszsofőr felszólította, hogy adja át ülőhelyét egy fehér nőnek. Colvin erre nem volt hajlandó, és ülve maradt mindaddig, amíg a rendőrök le nem rángatták a buszról. Tettéért a hatóságok őrizetbe vették.

Colvin később azt mesélte, hogy az iskolában éppen a rabszolgatartás eltörlésének hőseiről tanult, és a buszon úgy érezte, Harriet Tubman és Sojourner Truth áll mellette.

„A történelem odatapasztott az üléshez” – idézte fel.

Az eset már abban az időszakban történt, amikor Montgomeryben egyre nagyobb elégedetlenség és felháborodás övezte a szegregációt, amelyet a városi buszokon alkalmaztak. Nem sokkal később, októberben egy másik színes bőrű tinédzser, Mary Louise Smith ugyancsak nem volt hajlandó átadni a helyét fehér utasoknak. Őt is őrizetbe vették, és pénzbírságot szabtak ki rá, de aztán ugyanezzel az akcióval nemzetközi hírnevet végül Rosa Parks szerzett, akinek 1955. december 1-jei őrizetbe vétele kirobbantotta a montgomeryi buszhálózat bojkottját, amelyet a polgárjogi mozgalom kezdetének tartanak.

Claudette Colvin volt az egyik felperes abban a mérföldkőnek számító perben, amelynek következtében törvényellenessé vált a faji szegregáció Montgomery buszain.

A város alig több mint egy hónappal ezelőtt ünnepelte a buszbojkott 70. évfordulóját. Steven Reed, Montgomery polgármestere azt mondta: Colvin tette hozzájárult az Amerikát megváltoztató mozgalom jogi és erkölcsi alapjainak lefektetéséhez. Neve nem volt olyan ismert, mint Rosa Parksé, és sajnos gyakran előfordult, hogy bátorságát nem vették kellőképpen figyelembe.

Claudette Colvin élete arra hívja fel a figyelmünket, hogy a mozgalmakat nemcsak azok építik fel, akiknek a nevét mindenki jól ismeri, hanem olyanok is meghatározó szerepet töltenek be bennük, akiknek bátorsága korábban, csendesebben és óriási személyes kockázat árán mutatkozott meg – mondta Reed.