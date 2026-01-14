2026. január 14., szerda

Krónika

Daru zuhant rá egy vasúti szerelvényre Thaiföldön

 2026. január 14. szerda. 7:18
Frissítve: 2026. január 14. 10:17
Thaiföldön egy a fővárosból az ország északkeleti részébe tartó vonat kisiklott szerdán, miután egy építőipari daru ráesett a szerelvény egyik vagonjára, legalább 22 ember meghalt és több mint 30 megsérült - közölte a rendőrség.

Daru zuhant rá egy vasúti szerelvényre Thaiföldön
Thaiföld északkeleti részén többen meghaltak, amikor daru zuhant rá egy vasúti szerelvényre
Fotó: AFP/Handout/Courtesy of Facebook user Smith Mikle

A baleset reggel történt Nakhonratcsaszíma tartomány Szikhio kerületében, Bangkoktól 230 km-re északkeletre, egy Ubonratcsathani tartományba tartó vonaton.

„22 ember meghalt és több mint 30 megsérült” - nyilatkozta az AFP francia hírügynökségnek Thatcsapon Csinnavong, Nakhonratcsaszíma tartomány egyik rendőrkapitánya.

A baleset - helyi idő szerint 9 óra körül történt, amikor egy nagysebességű vasútvonal építéséhez használt daru összerogyott és az alatta haladó személyvonatra zuhant. A vagon kisiklott és lángba borult. A tüzet eloltották, és a mentési munkálatok jelenleg is folynak - közölte a rendőrség.

A helyi média által közzétett képeken látható, ahogy a mentők a füstölgő roncsokhoz sietnek.

