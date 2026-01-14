Adófizetés öt kiló apróval

Fineszes módon egyenlítette ki az állam felé fönnálló tartozását egy suceavai férfi.

Na még ez a húszas, és kész is vagyunk a kötelezettségekkel

Egy suceavai férfinak alighanem elkerülte a figyelmét a román kormány vasárnapi, adóemeléseket mentegető közleménye, ugyanis végrehajtotta saját mini forradalmát - írja a kolozsvári Főtér. Miután felháborították a nagyarányú adóemelések, úgy döntött, aprópénzben fogja befizetni az adóit. A cél érdekében 5, 10 és 50 banis érméket gyűjtött össze, méghozzá jó sokat, majd besétált a polgármesteri hivatalba.

Helyi adóinak rendezése során így több mint öt kilónyi érmét hagyott ott.

Az akcióról videófelvételt is készített, amit megosztott a közösségi médiában. Ezen látszik, hogy az ügyintézést végző hölgy nem igazán örül a férfi gesztusának, de nincs mit tenni, hiszen nem törvénybeütköző cselekedet fémben adót fizetni. Végül egy kollégáját is segítségül hívja a számoláshoz.

A hölgy méltatlankodására a férfi azt mondta, ez az összes pénze, és nem tudta sehol sem beváltani. Némi purparlé persze kialakult, minek nyomán az érintett „csak azért is” alapon ígéretet tett, hogy jövőre dettó aprópénzben fogja törleszteni adósságát az önkormányzat felé.