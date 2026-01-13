2026. január 13., kedd

Tűz a Papp László Sportarénában

A katasztrófavédelem közleményében azt írja, hogy a tűz a mínusz 1. emeleten keletkezett

 2026. január 13. kedd. 0:14
„Elektromos berendezés izzott Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton lévő sportcsarnokban” – számolt be róla a Katasztrófavédelem hétfő este.

Tűz a Papp László Sportarénában
Január 12-én este tűz keletkezett a Papp László Sportarénában - Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Purger Tamás

A közleményben azt írják, hogy a tűz a mínusz 1. emeleten keletkezett, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók porral oltóval fojtottak el - közölte késő este a mandiner.hu.

A rajok átszellőztették a füsttel telítődött épületrészt. Az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, akik leválasztották a létesítményt a hálózatról” – írták a közleményben.

