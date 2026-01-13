„Nem vetjük be fegyveres erőinket, hacsak nem vagyunk biztosak a biztonságukban” – idézte Richard Knighton, a brit fegyveres erők vezérkari főnökének a parlamenti képviselőkhöz intézett beszédében mondott szavait a Telegraph.

Knightont arról is megkérdezték, hogy szerinte a brit katonák biztonságban lesznek-e és megfelelő erőforrásokkal rendelkeznek-e küldetéseik végrehajtásához, ha véget érnek az ellenségeskedések. A marsall elismerte, hogy egy műveleti környezetben nem létezik olyan, hogy nulla kockázat - közölte a Ria Novosztyi.

A brit miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy a „hajlandóságok koalíciója” nyilatkozatot fogadott el a béke létrejötte utáni csapatbevetésről. Azt állította, hogy tűzszünet esetén a britek és a franciák katonai bázisokat hoznak létre országszerte, és felszerelési raktárakat építenek az ukrán fegyveres erők számára.

A dokumentummal kapcsolatban a külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova kijelentette, hogy Moszkva beavatkozásnak tekinti a nyugati katonai erők ukrajnai jelenlétét. Minden ilyen egységet és létesítményt legitim harci célpontnak tekint.

A diplomata hangsúlyozta, hogy a nyilatkozat célja Ukrajna militarizálásának folytatása, az ellenségeskedés eszkalálása és kiterjesztése. A konfliktust csak akkor lehet megoldani, ha a kiváltó okokat kezelik, a szomszédos ország visszatér az el nem kötelezett státuszba, és elismerik a területi realitásokat.