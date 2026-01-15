Miért vezethet a gyémánt eljegyzési gyűrű váláshoz?

Egy kutatás szerint összefüggés van az eljegyzési gyűrű ára és a kapcsolat jövője között.

A párkapcsolat egyik legromantikusabb pillanata az eljegyzés. Ám lehetséges, hogy a lánykérés előtt az eljegyzési gyűrű árát sem ártana kétszer meggondolni – írja a life.hu.

Egy amerikai kutatás szerint ugyanis komoly összefüggés mutatkozik a válás esélye és a nagy kérdés során zsebből előhúzott gyűrű ára között.

Az Emory Egyetem kutatói 3 370 házas vagy elvált amerikai felnőttet kérdeztek arról, hogy mennyit költöttek az eljegyzési gyűrűre, és hogyan alakult később a házasságuk. Az eredmény azt sugallja, hogy a klasszikus „legyen minél nagyobb a gyémánt” elv nem feltétlenül működik a valós életben.

A 2014-es statisztika szerint azok, akik 500-2700 dollár körüli (160-900 ezer forint) eljegyzési gyűrűt választottak a lánykéréshez, alacsonyabb válási arányt mutatnak azoknál, akik ennél többet költöttek rá. A válás kockázata 2700-5200 dollár, vagyis átszámítva 900 ezer és 1 millió 700 ezer forint közötti gyűrű esetén már 1,3-szor magasabb. Ráadásul az eljegyzési gyűrű ára és a esküvői költségek együttesen is hatással voltak az eredményekre.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a drágább gyűrű automatikusan váláshoz vezet, de az összefüggés elgondolkodtató: egy csillogó, aranyba ágyazott kövek által diktált társadalmi elvárás könnyen túlköltekezéshez vezethet, az pedig köztudott, hogy a házasság egyik legnagyobb stresszforrása a pénzügyi feszültség.

A kutatás azonban arra is kitért, hogy a túl olcsó gyűrű sem garancia a boldogságra. Mivel sokan ebben mérik a kapcsolatuk minőségét, többen is azt érzik egy kevésbé drága darab esetén, hogy nincsenek kellően megbecsülve, ami kihathat a kapcsolati dinamikájukra.

A statisztika alapján szerint egy gyűrű kiválasztásánál nem érdemes engedni a társadalom vagy a trendek nyomásának. A kapcsolat minőségét és hosszú távú sikerét ugyanis nem egy szám, nem egy ékszer értéke határozza meg.